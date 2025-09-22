Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 22 de septiembre de 2025

En Cuarto Poder conversamos vía zoom con el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, quien dio sus impresiones sobre el anuncio hecho por varios países sobre el reconocimiento formal del Estado palestino.

Estuvieron como invitadas la directora de Carrera Administrativa, Cheyla Valdés, y la asesora legal de esa dirección, Edna Reyes, para hablar sobre las reformas que incluye un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gabinete para la actualización de la Carrera Administrativa.