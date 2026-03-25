Cuarto Poder: 25 de marzo de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Ricardo Gago Salinero y María Elena Sucre de Arosemena, del Comité de Amigos de Iglesias del Casco Antiguo, quienes hablaron sobre la procesión del Viernes de Dolores, este viernes 27 de marzo, que será transmitida por Telemetro, y sobre el resto de actividades para la Semana Santa Internacional 2026.

Conversamos con Nadkyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Camtur); Demetrio Maduro, presidente del Fondo de Promoción Turística (Promtur); y Sara Pardo, presidenta del Consejo Nacional de Turismo (CNT), sobre una iniciativa que busca establecer un cobro de 10 dólares a los pasajeros en tránsito en concepto de Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito.