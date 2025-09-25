Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 25 de septiembre de 2025

En Cuarto Poder analizamos una nota enviada por James Comer, presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, al secretario de Transporte, Sean Duffy, sobre el Canal de Panamá y la “influencia china”.

Estuvo como invitada Enma Pinzón, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades, Críticas, Crónicas y Degenerativas, quien habló sobre el recorte presupuestario al Ministerio de Salud (Minsa), que podría afectar la adquisición de medicamentos y la prestación de algunos servicios.

Mario Vlieg, presidente del Club de Leones de Panamá, quien compartió sobre las obras que realiza esta organización que este año cumplió 90 años.