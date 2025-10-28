Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 28 de octubre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó Carolina Freire, directora ejecutiva de Voluntarios de Panamá, quien habló de los resultados del estudio sobre voluntariado en el país.

También estuvo candidato Demetrio Alfonso Grenald, candidato a la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Rubén Quijada, dirigente de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Entidades Públicas (Fenasep), compartió su posición con respecto a un anteproyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Nacional sobre modificaciones a la Ley de Carrera Administrativa.