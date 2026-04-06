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Cuarto Poder: 6 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó embajador de Peru en Panamá, Mario López Chávarri, quien habló sobre las elecciones generales en Perú del próximo domingo 12 de abril, en las que están llamados a votar unos 27.5 millones de electores.

Conversamos con el abogado ambientalista Harley Mitchell sobre un proceso de recolección de firmas iniciado por un grupo de personas para que se vuelva a hacer el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que ya fue aprobado para la construcción del Puerto Barú.