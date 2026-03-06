Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 6 de marzo de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el analista Danilo Toro con quien conversamos sobre la detención de 10 panameños en Cuba, declaraciones del presidente José Raúl Mulino en su conferencia de prensa semanal, donde dijo que no habrá subsidios al combustible y habló sobre su viaje a Miami para participar en la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por el presidente estadounidense Donald Trump.

También estuvo con nosotros el analista económico Carlos Araúz, para hablar sobre la segunda temporada del programa Tecnología Inteligente del canal ECOTV.