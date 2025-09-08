Explora más videos
Panamá Cuarto Poder -  8 de septiembre de 2025 - 11:16

Cuarto Poder: 8 de septiembre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó Natasha Dormoi, coordinadora país de AIDS Healthcare Foundation, quien habló sobre la importancia de la educación sexual, mitos y situación actual de salud sexual en panameños. También nos acompañaron José Javier Rivera y Raquel Amado, residentes de San Francisco con quienes abordamos sobre la audiencia pública que se realizará este lunes en el Parque Omar sobre cambios de zonificación en el corregimiento.

Recomendadas

Más Noticias