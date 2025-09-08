Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 8 de septiembre de 2025

En Cuarto Poder nos acompañó Natasha Dormoi, coordinadora país de AIDS Healthcare Foundation, quien habló sobre la importancia de la educación sexual, mitos y situación actual de salud sexual en panameños. También nos acompañaron José Javier Rivera y Raquel Amado, residentes de San Francisco con quienes abordamos sobre la audiencia pública que se realizará este lunes en el Parque Omar sobre cambios de zonificación en el corregimiento.