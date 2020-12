EFE • 15 Dic 2020 - 11:28 AM

El adjetivo "electo" se aplica a la persona que ha sido elegida para un cargo del que aún no ha tomado posesión, recuerda la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE.

Así, por ejemplo, se habla de Joe Biden como "presidente electo de EE. UU." porque, tras ser el candidato más votado en las elecciones presidenciales, todavía no ha jurado su cargo. Una vez que los compromisarios han confirmado la victoria del demócrata en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el próximo 20 de enero jurará su cargo y perderá la condición de "electo" para pasar a ser simplemente "presidente de EE. UU.".

Sin embargo, en los regímenes no presidenciales, como el español, solo se puede hablar en sentido estricto de "presidente electo" cuando este ya ha sido elegido por el Parlamento y todavía no ha jurado su cargo, ya que entre tanto no es sino un simple parlamentario. En estos casos, por consiguiente, resulta preferible hablar de "futuro" o "virtual presidente".

Lo mismo sucede en los sistemas en los que el alcalde o el presidente de una región no son elegidos de forma directa por los ciudadanos, sino por los concejales o diputados autonómicos, de los que es preferible hablar como "futuro presidente autonómico", "virtual alcalde" u otras fórmulas similares.

Por otra parte, y a pesar de que el "Diccionario panhispánico de dudas" recomienda el uso del participio regular de "elegir" ("elegido"), la nueva gramática académica deja constancia del empleo en grandes áreas de América del participio irregular "electo" en la formación de la pasiva: "Todavía no ha sido electo el nuevo presidente". No se trata, por tanto, de un uso inapropiado.

Sin embargo, para la voz activa se prefieren las formas regulares: "Todavía no han elegido al nuevo alcalde", frente a las irregulares como "Todavía no han electo al nuevo alcalde".

