Falta de agua en Alcalde Díaz: IDAAN reporta incidencia y sectores afectados

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre una incidencia registrada en calle Central de Alcalde Díaz, que mantiene sin suministro de agua a varios sectores de la zona.
De acuerdo con el IDAAN, personal técnico se encuentra atendiendo la situación en el área, lo que ha obligado a suspender temporalmente el servicio de agua potable mientras se realizan los trabajos correspondientes.
Sectores afectados según IDAAN
Las comunidades que actualmente se encuentran sin suministro son:
- San Roque
- Villa Victoria
- Villa Las Cumbres
- San Patrick
- Santa Rosa Grande
- Calle Central
Recomendaciones a residentes
Ante esta situación, se recomienda a los moradores:
- Hacer uso racional del agua almacenada
- Mantener reservas para necesidades básicas
- Estar atentos a los canales oficiales del IDAAN
Hasta el momento, las autoridades no han precisado la hora de restablecimiento del servicio, pero indicaron que trabajan para normalizar el suministro lo antes posible.