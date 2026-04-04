Panamá Norte Nacionales -  4 de abril de 2026 - 12:26

Falta de agua en Alcalde Díaz: IDAAN reporta incidencia y sectores afectados

IDAAN reporta incidencia en Alcalde Díaz que deja sin agua a varios sectores. Conoce las áreas afectadas y detalles.

IDAAN reporta incidencia y sectores afectados

IDAAN reporta incidencia y sectores afectados

IDAAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre una incidencia registrada en calle Central de Alcalde Díaz, que mantiene sin suministro de agua a varios sectores de la zona.

De acuerdo con el IDAAN, personal técnico se encuentra atendiendo la situación en el área, lo que ha obligado a suspender temporalmente el servicio de agua potable mientras se realizan los trabajos correspondientes.

Sectores afectados según IDAAN

Las comunidades que actualmente se encuentran sin suministro son:

  • San Roque
  • Villa Victoria
  • Villa Las Cumbres
  • San Patrick
  • Santa Rosa Grande
  • Calle Central

Recomendaciones a residentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040474699503706215?s=20&partner=&hide_thread=false

Ante esta situación, se recomienda a los moradores:

  • Hacer uso racional del agua almacenada
  • Mantener reservas para necesidades básicas
  • Estar atentos a los canales oficiales del IDAAN

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la hora de restablecimiento del servicio, pero indicaron que trabajan para normalizar el suministro lo antes posible.

En esta nota:
Seguir leyendo

CEPANIM 2026: cómo verificar si tienes derecho a recibir el beneficio

Primer pago del PASE-U 2026: estos son los montos para estudiantes beneficiarios

Policía Nacional ubica árboles talados y madera procesada en el Parque Nacional Volcán Barú

Recomendadas

Más Noticias