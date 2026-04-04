Falta de agua en Alcalde Díaz: IDAAN reporta incidencia y sectores afectados

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó sobre una incidencia registrada en calle Central de Alcalde Díaz, que mantiene sin suministro de agua a varios sectores de la zona.

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De acuerdo con el IDAAN, personal técnico se encuentra atendiendo la situación en el área, lo que ha obligado a suspender temporalmente el servicio de agua potable mientras se realizan los trabajos correspondientes.

Sectores afectados según IDAAN

Las comunidades que actualmente se encuentran sin suministro son:

San Roque

Villa Victoria

Villa Las Cumbres

San Patrick

Santa Rosa Grande

Calle Central

Recomendaciones a residentes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2040474699503706215?s=20&partner=&hide_thread=false Personal del @IDAANinforma atiende una incidencia registrada en calle Central de Alcalde Díaz, en Panamá Norte, y debido a estos trabajos se mantienen sin suministro de agua los sectores de San Roque, Villa Victoria, Villa Las Cumbres, San Patrick, Santa Rosa Grande y Calle… pic.twitter.com/IBBb0D3qt6 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 4, 2026

Ante esta situación, se recomienda a los moradores:

Hacer uso racional del agua almacenada

Mantener reservas para necesidades básicas

Estar atentos a los canales oficiales del IDAAN

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la hora de restablecimiento del servicio, pero indicaron que trabajan para normalizar el suministro lo antes posible.