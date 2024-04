Especialistas en Cultura visitan centros históricos de Portobelo y San Lorenzo

"Me he quedado muy impresionado con este diálogo franco y horizontal que acerca a funcionarios, sociedad civil y expertos, para el mejor manejo de nuestros centros históricos", expresó López Hurtado. "Me he quedado muy impresionado con este diálogo franco y horizontal que acerca a funcionarios, sociedad civil y expertos, para el mejor manejo de nuestros centros históricos", expresó López Hurtado.

El especialista regional agregó que “sobre la gira reconozco en el terreno, el esfuerzo que hace el gobierno panameño a través del Ministerio de Cultura, para fortalecer la gobernanza de los sitios patrimoniales y su mejor manejo y conservación”.

"Lo que yo puedo decir de todos los elementos que amenazan el patrimonio, es el desconocimiento y el desinterés, es el que más incidencia tiene y el que podemos trabajar juntos", mencionó el representante de Unesco

"Pero lo que quiero resaltar, es el esfuerzo que se está haciendo y estoy seguro que esté dará frutos", añadió López Hurtado.

Luis Martín Bogdanovich, gerente de Prolima refiriéndose a los sitios señalados “indicó que esto es una maravilla de la cual los panameños deben sentirse muy orgullosos. Es muy gratificante como se viene recuperando este espacio que no solo es importante para la historia de Panamá, sino para toda la región”.

Por su parte, Sandra Cerna, directora de la Escuela Taller, San Antonio de Cajamarca, (Perú) dijo “es muy importante el trabajo en conjunto que está haciendo el Ministerio de Cultura con otros actores sociales y este enfoque multidisciplinario, intersectorial que se han dado en las mesas de trabajo de este foro".

"Hemos visto como el Centro histórico de la Ciudad de Panamá, está logrando esta recuperación de la zona Monumental y todo este éxito recae en el rol del Ministerio de Cultura", agregó.

Tomás Mendizábal, director del Centro de Investigaciones Históricas Antropológicas y Culturales AIP (CIHAC), compartió con los visitantes, los resultados de las Investigaciones que se han realizado en esta antigua fortificación española del tiempo colonial.

Además, el arquitecto Eustorgio Márquez, de la dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura realizó el recorrido junto a los especialistas explicando el proceso de las etapas de restauración en el Fuerte de San Lorenzo y la gestión que se está realizando en la Real Aduana de Portobelo, con el Museo de la Memoria Afropanameña y sus fortificaciones.

Esta gira, forma parte del primer Foro Centro Vivo que se realiza en la ciudad de Panamá, con el objetivo de fortalecer las alianzas estratégicas institucionales, para impulsar el desarrollo urbano sostenible en Panamá.

Este primer foro, es organizado por el Ministerio de Cultura de Panamá a través de la Oficina del Casco Antiguo en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el apoyo de la Embajada de Perú en Panamá, país invitado en esta primera versión del foro.