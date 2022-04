Musical de Emilio y Gloria Estefan, llega por primera vez a Panamá en junio

En el mes de junio, el Teatro Nacional de Panamá recibirá por primera vez al musical " On Your Feet " , basado en la vida y obra de Emilio y Gloria Estefan .

"On Your Feet" cuenta con la dirección de Aaron Zebede, la co-producción de Diego De Obaldía y la producción de Gaitán Bros y Magic Dreams Inc.

Los boletos para asistir se pueden adquirir desde este lunes 4 de abril en Panatickets.