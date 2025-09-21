Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre justicia, labor legislativa y viaje del Presidente a EE. UU.

Hoy en Debate Abierto conversamos sobre el sistema de justicia con Olmedo Arrocha, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, además abordamos la labor legislativa con los diputados Alexandra Brenes, Jamis Acosta y Ernesto Cedeño. A su vez, el Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, detalla la agenda del Presidente esta semana en Estados Unidos. Por su parte, el analista político Daniel Zovatto, realiza un balance de la situación regional, mientras que Angélica Maitín, exdirectora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), explica el proyecto de protección de testigos. Además el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, conversa sobre sus principales proyectos.