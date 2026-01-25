Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la reforma educativa, crisis de la basura, economía y salud mental

En la edición de Debate Abierto de este domingo 25 de enero se realizó se un análisis sobre la reforma educativa, el problema de la recolección de la basura en los distritos de Panamá y San Miguelito, la situación actual de la economía y el tema de la salud mental, junto a la experta en educación, Nivia Rossana Castrellón; Euclides Méndez, del Observatorio de la Educación; Yahir Velásquez, asesor educativo; Temístocles Rosas, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada; los diputados Raúl Pineda del PRD, Betserai Richards de la bancada Seguimos, y Alaín Cedeño de Realizando Metas; el representante del corregimiento José Domingo Espinar, Guillermo García; y la psicóloga forense, Lesbia González.