Fútbol Deportes -  9 de octubre de 2026 - 22:26

Cancelan Panamá vs. Nueva Zelanda tras el sismo: ¿qué pasará con los boletos y el próximo partido?

La FPF y Pandeportes cancelaron el amistoso femenino entre Panamá y Nueva Zelanda del 10 de octubre por el sismo. Conozca qué pasará con los boletos.

Cancelan Panamá vs. Nueva Zelanda tras el sismo

Cancelan Panamá vs. Nueva Zelanda tras el sismo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunciaron la cancelación del primer partido amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda, correspondiente a las selecciones mayores femeninas, previsto para este sábado 10 de octubre de 2026 en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, debido al sismo registrado en el país y sus réplicas.

¿Por qué cancelaron el partido Panamá vs. Nueva Zelanda?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este viernes 9 de octubre, la decisión fue tomada después de conversaciones internas y una evaluación conjunta de las condiciones tras el movimiento sísmico.

Ambas instituciones explicaron que la cancelación responde a una medida preventiva que prioriza la seguridad de las jugadoras, el personal de ambos equipos, los aficionados y todas las personas involucradas en la organización del encuentro.

¿Qué pasará con los boletos del partido cancelado?

La FPF informó que las personas que compraron entradas para el amistoso del sábado 10 de octubre podrán solicitar el reembolso correspondiente.

La federación aclaró que en los próximos días comunicará el procedimiento y los pasos que deberán seguir los compradores para realizar la solicitud.

¿Se jugará el segundo amistoso entre Panamá y Nueva Zelanda?

Según el comunicado, el segundo partido amistoso entre las selecciones femeninas de Panamá y Nueva Zelanda, programado para el martes 13 de octubre, a las 7:30 p.m., se mantiene en su programación inicial.

Pandeportes y la FPF lamentaron los acontecimientos registrados en el país y expresaron su solidaridad con las personas afectadas por el sismo.

Asimismo, hicieron un llamado a la población a seguir las recomendaciones y disposiciones de las autoridades de seguridad y protección civil.

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