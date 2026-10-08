Panamá Femenina vs. Nueva Zelanda: fecha, hora y dónde será el partido

La Selección Mayor Femenina de Panamá inició su concentración con 23 jugadoras, bajo la dirección de la entrenadora Toña Is, para disputar dos partidos amistosos internacionales ante Nueva Zelanda, programados para el sábado 10 y el martes 13 de octubre de 2026 en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El combinado nacional desarrollará sus entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), ubicado en Burunga, donde trabajará en su preparación para ambos compromisos internacionales.

Panamá Femenina vs. Nueva Zelanda: ¿cuándo y a qué hora serán los partidos?

Los dos encuentros amistosos se disputarán en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en los siguientes horarios:

Panamá vs. Nueva Zelanda

Primer partido

Sábado 10 de octubre de 2026

4:00 p.m.

Segundo partido

Martes 13 de octubre de 2026

7:30 p.m.

Estos partidos forman parte de la preparación de Panamá para sus próximos compromisos internacionales, entre ellos el encuentro ante Canadá, programado para el 28 de noviembre, en el marco de la competición femenina de Concacaf vinculada con la clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.