NFL: ¿Quién es el quarterback de los Rams?

La última pieza de los Rams para ganar el título del año pasado fue la incorporación del veterano quarterback Matthew Stafford, quien cumplió con su primera temporada en Los Angeles como el tercer mejor en passing yards (4,886), segundo en touchdown passes (41) y sexto en passer rating (102.9).

Fue un muy buen año, pero el hombre de 34 años se perdió gran parte del campo de entrenamiento por una tenditis en el codo. Como era de esperarse, Matthew Stafford minimizó la lesión y se proclamó listo para temporada 2022 durante sus declaraciones con los medios.

"Sentí que hice una buena cantidad de trabajo", dijo Stafford. "Me siento bien y enfocado para hacer lo que quiero hacer. Sé que funcionalmente siento que puedo hacer todo lo que necesito. Así que solo intento continuar por ese camino".

La dureza de Stafford es incuestionable

Él no se ha perdido ningún partido desde el 2010. Pero no se puede negar que si Matthew Stafford no se encuentra al 100% este año, Los Angeles Rams estarán en grandes problemas. Y eso resalta lo difícil que podrá ser repetir el campeonato del Super Bowl.

A pesar de esto, muchos rankings dejan a los Rams en las primeras posiciones hasta que un equipo venga y los elimine en la carrera.

Los Angeles Rams darán inicio a la temporada 2022 de NFL cuando enfrenten este jueves 8 de agosto a los Bills (Buffalo) a las 7:20 p.m. (hora de Panamá).