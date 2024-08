¡Triunfo Panameño! Arturo Deliser gana el Heat 6 en los preliminares de 100 Metros Planos en las Olimpiadas 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1819678931571605611&partner=&hide_thread=false ¡7mo lugar!



Arturo Deliser finaliza séptimo en la primera ronda de los 100 metros planos.#DeportesRPC #Paris2024 pic.twitter.com/PlIhwD4qxP — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 3, 2024

El atleta colonense expresó sus sentimientos tras la competencia: "Creo que logré representar a Panamá de buena manera. Sin embargo, sé que puedo dar más de mí. No me voy satisfecho... sé que el próximo año vamos a estar mejor".

Deliser también hizo un llamado a las autoridades panameñas para que apoyen el deporte en el país e inviertan en los deportistas.