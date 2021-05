Zidane confirma la baja de Hazard y el regreso de Ramos

"Hazard algo tiene, poca cosa pero como siempre, no queremos arriesgar", desveló Zidane en rueda de prensa. "Si no entrenó hoy con el equipo es porque le pasa algo. Mañana no va estar", añadió.

Por contra, el técnico madridista recupera a Sergio Ramos y el francés Raphael Varane. Zidane admitió antes de facilitar la convocatoria esta tarde, que el capitán será citado tras completar dos entrenamientos con el grupo.

"Sergio mañana va a estar con nosotros, ha entrenado con normalidad y va a estar. El equipo se verá mañana", aseguró.

En su equipo, dejó claro Zidane, siempre contaría con Sergio Ramos y no tendría duda de que a pesar de sus pocos partidos disputados en 2021, sería un fijo para la Eurocopa si fuese Luis Enrique Martínez. "No soy el seleccionador de España, si me preguntan yo siempre me llevaré a Sergio, pase lo que pase, porque lo da siempre todo".

FUENTE: EFE