DOCTOR MILAGRO | Doruk le salva la vida a paciente que intentó suicidarse

Doruk no se dio cuenta que su celular quedó en las manos de la paciente que se desfiguró el rostro tras ser adicta a las cirugías estéticas, ella encontró la forma de desbloquearlo para poder verse el rostro luego de una delicada cirugía para retirarle un líquido que le hizo mucho daño.

Doruk cuando se dio cuenta que su celular estaba perdido, le pidió a la enfermera Selvi que lo llamara, él siguió el sonido y llegó a la habitación de la paciente, quien se encontraba tendida en piso llena de sangre y casi inconsciente. Doruk actuó de inmediato, la llevó al quirófano y le salvó la vida.

Relación entre Beliz y Ferman

Ferman le pidió a Beliz que compartieran la custodia de Leyla, ella se alteró y pensó que él se llevaría a la bebé; él le aclaró que sólo estaba tomando fotos de las cosas de la bebé para comprar lo mismo, le dijo que quería tener a la niña tres días a la semana y ella se negó.

No cabe duda que su relación no mejorará y ya terminó, luego que Ferman le pidiera matrimonio y ella lo rechazara y lo humillara por no ser cómo lo soñó.

Adil le pidió a Ali que sean amigos

El doctor Adil fue a buscar a Alí para decirle que ha visto que ha hecho muchas cosas sólo y que por eso le gustaría que lo dejara de ver como una figura paterna, para verlo y ser su amigo; Adil inventó que quería hacer parapente para que le diera su opinión y le dijera que sí quiere ser su amigo.

Ferda habla con Adil

Ferda se alegró mucho porque su papá ya puede caminar, él le dijo que tenía que celebrar su nombramiento como la nueva jefa de cirugía pero ella le contó que se siente presionada por Tanju, pero él le explicó que esas son las cosas comunes de ser la jefa, ella se calmó y le dio las gracias por apoyarla.

No te puedes perder todo este capítulo, aquí lo podrás ver completo: