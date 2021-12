DOCTOR MILAGRO | Ferman, Nazli y Alí se enfrentan a una epidemia

Durante el vuelo hacia Londres, Ferman , Nazli y Alí, se tuvieron que enfrentar a una grave epidemia, lo que hizo que tuvieran que actuar rápido para no esparcirse a todos los pasajeros del avión.

La calma dentro del avión comenzó a desaparecer ante los síntomas de algunos infectados, y el doctor Ferman toma la determinación de aislar a los enfermos, y reúne todos los medicamentos que hay para gestionarlos.

Por otro lado, una pasajera embarazada se sintió mal, entonces Alí sin cuidado informó que había una “emergencia médica” y el avión sucumbe ante la angustia.

Ezo y Nazli

La vecina de Ezo que se subió en el mismo vuelo, se acercó a Nazli con la intención de aclararle que ella y Alí no tienen nada, pero Nazli, concentrada con la difícil situación médica que estaban enfrentando, le pidió que no le explicara nada y que a ella ya no le interesa Alí.

Intoxicación

Dos pacientes en el avión comenzaron a decir que sentían una toalla fría como algo muy caliente, por lo que Alí descubrió que ambos tenían un cuadro de intoxicación por consumir pescado.

