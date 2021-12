DOCTOR MILAGRO | Tanju lleva a Alí a la tumba de Kivilcim

Además, Tanju le entregó el brazalete de Kivilcim a Alí, para que se lo entregue a la niña en el momento adecuado; Alí le preguntó que por qué no lo hace él mismo y él le dijo que no porque si él hubiera estado en el momento de la cirugía, hubiese decidido por Kivilcim, pero debido a la situación de su salud, ambas hubieran perdido la vida.

Tanju, visiblemente afectado por la muerte de Kivilcim, le dio las gracias a Alí, por ser quien salvara a la bebé en ese momento tan difícil, por el que ahora enfrente un juicio por homicidio,

El padre de Nazli

El padre de Nazli llegó al hospital luego de haber sufrido una caída, Alí lo enfrentó y le ofreció todo el dinero que tiene a cambio de que se vaya de la vida de Nazli y de la de todos pero él no aceptó, reconoció que no puede dejar el alcohol y Alí le dijo que lo inscribirá en un programa para alcohólicos para que pueda cambiar y no siga engañando a Nazli.

Beliz y su hija

Beliz es ahora la madre adoptiva de la hija de Kivilcim, la llevó al hospital para hacerle una revisión y está totalmente sana; la asistente que tiene le dijo que intentara cambiarle el pañal, ya que estaba un poco inquieta pero al verla llorar, Beliz se puso mal y no pudo hacerlo.

