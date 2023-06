EL AMOR INVENCIBLE | La mamá de Benjamín no permitirá que la verdad salga a la luz

En este episodio de El Amor Invencible : La familia adoptiva de Benjamín están asustados de que él los odie por no decirles su verdadero origen.

Oliver es maltratado por su madre porque no quiere asistir a la fiesta de su abuelo, pero él le dice que solo va a hacer caso si Leona está presente. "No quiero ir, mamá solo me lastima", expresó el niño a Gael cuando vió la escena de maltrato.

La celebración de Ramsés queda desastrosa, un hombre lo amenazó y otro salió eloctrocutado.

Sigue viendo este capítulo de El Amor Invencible aquí: