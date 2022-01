ENFERMERAS | Manuela es sorprendida por Diego que quiere ver a Libertad

Lina busca apoyo en Álvaro. Le dice que le debe dar prioridad a su vida. Manuela espera que Lina esté tranquila y pase la página. Lina dice que no puede estarlo porque Julio está detrás de otra. Manuela le insiste que no hay otra.

María Clara le muestra a Sol que Carlos Pérez está viendo mujeres desnudas en su tablet. Sol piensa que no debe hacerse una película porque todos los hombres hacen eso. Piensa que Carlos Pérez es amable y coqueto, pero no haría algo más. María Clara quiere preguntarle, pero Sol no quiere que lo haga y que lo guarde para una bomba para después y que debe vestirse provocativamente para él, pero María Clara prefiere decirle directamente a Carlos Pérez.

María Clara le muestra la tablet a Carlos Pérez que recuerda lo que le dijo Camilo. María Clara le dice que le espera en la casa porque le tendrá una sorpresa, recuerda lo que le dijo Sol.

Lina busca a Julio para arreglar las cosas mientras el atiende a una paciente, ella le dice que no la deje ir sin decirle una respuesta. Lina piensa que puede alejar a su madre para que no se meta en su relación. Julio no quiere que Lina se vaya de la casa, no terminó con ella ni por ella ni por su madre, lo hizo por él. Julio le dice que no siente lo mismo que Lina, ella pensaba que iban bien. Julio dice que mira desde otro punto de vista y no pueden estar juntos. Alguien le hizo ver lo que es y lo que siente, por eso no pueden seguir juntos.

El doctor Mckenzie le dice a María Clara que sus días en el hospital están llegando a su final porque su enfermedad no le da tregua, está consciente de sus limitaciones. María Clara siente que se le va su mano derecha, alguien que tiene más que ofrecer con su experiencia, a pesar de ellos, le entiende. Mckenzie se someterá a la cirugía que le propuso Félix.

Aldana se molesta porque Félix la dejará hospitalizada, llama a María Clara para que le ayude a salir de allí porque no quiere posponer su viaje. Félix le dice su diagnóstico de todo lo que tiene y le muestra lo preocupante que se ve su radiografía. Aldana prefiere una segunda opinión porque insiste en irse.

Fernando le dice a Felipe que haría si tendría que cuidar a una niña que se le murió su madre, pregunta frente a Álvaro. Fernando le dice que el problema no era su sarita, si no, Felipe. Se molesta porque quiere dejarlo con su familia e irse. Álvaro espera que le apoye en las buenas y las malas. Fernando le dice todas las veces que ha estado allí para él. Álvaro le dice que sólo es por un tiempo. Fernando no sabe a dónde irán sus sueños, el hijo que querían tener.

Nicolás le dice a Manuela que irá a arreglar todo en casa para la fiesta de Libertad. Lina los mira besándose y les dice que no deben hacerlo allí. Manuela le comenta que está mal con Julio porque piensa que hay alguien más.

Diego, ex de Manuela y padre de Libertad, llega al hospital y Manuela se sorprende al verlo y se va.

Félix le dice a Gloria que, si piensa abandonarlo, debería sacar sus cosas de la casa.

Mckenzie me comenta a María Clara que debería aceptar la oferta de Aldana, que es una gran oportunidad para ella y el hospital. María Clara no puede irse así. Carlos Pérez dice que son buenos tres meses, él necesita que su esposa se prepare, la quiere realizada.

Félix escucha que Aldana está gestionando que María Clara se vaya a Suiza por un curso de unos meses. Carlos Pérez le promete encargarse de los niños.

Lina nota que Manuela está muy nerviosa con la llegada de Diego. Manuela no quiere que la imaginación de Lina siga corriendo.

Diego le dice a Manuela que le reservó una fiesta a su hija en un parque de diversiones. Manuela no permitirá que le cambie los planes porque su novio está organizando todo en casa. Diego insiste, quiere darle eso a Libertad.