Ana Lorena también se une a las nuevas caras de Medcom

¿Por qué Ana Lorena se considera una chica espontánea?

"La espontaneidad es mi mejor definición: ser natural y sincera a la hora de hablar y actuar es una de mis cosas favoritas y mejores herramientas de vida; me hace ser libre de apariencias, de fingir lo que no soy y de reconocer fallos cuando los tengo. Me identifico con esas mujeres trabajadoras, aguerridas, con ganas de alcanzar hasta los sueños más locos, sin importar lo que otros digan. Más que una frase, es una realidad según mi fe y mis experiencias de vida: "Todo llega en el momento perfecto que Dios diseñó para tu vida, ni antes ni después", comentó Ana Lorena en Oye TV.