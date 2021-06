Disney impidió a Michael Jackson participar en la banda sonora de "El jorobado de Notre Dame"

Muchas estrellas de la música han participado en la banda sonora de las películas de animación de Disney: Christina Aguilera interpretó el tema principal de 'Mulán', Elton John compuso 'Can You Feel the Love Tonight' para 'El rey León' y Phil Collins hizo lo mismo para 'Tarzán' creando temas como 'You'll be in my heart', por mencionar solo algunos ejemplos.