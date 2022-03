El Chombo no se montará en el "tsunami" de Residente y J Balvin

"La gente me pregunta qué yo pienso de esa tiradera entre J Balvin y Residente; escucha lo que va a salir de mi boca; todos esos influencers y youtubers que lo están cubriendo, cool, esa era la idea, para eso se hizo; pero para mí, cada vez que escucho que mengano le tiró a fulano y lo destruyó, es puro show, es una pelea que usualmente termina en que grabaron juntos, pero en este caso no creo que pase porque la rabia de uno de los dos es genuina, aparte lo que dijo no fue disque su opinión y si él llegara a grabar un tema con el otro es mejor que vaya buscando otro planeta, porque en este, va a perder todo el respeto de su fanaticada; la vaina es que no estoy para montarme en ese tsunami, porque eso es lo que es", compartió El Chombo sobre la situación entre Residente y J Balvin.