El escalofriante video de la experiencia paranormal de Jimena Barón

La mujer de 35 años, publicó el video donde a la vez relató su vivencia "No ve se nada en el video (cámara de seguridad de mi amiga que le pedí chequear después) más que mi sobresalto porque justo me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda”.

Minutos más tarde de la publicación sus fanáticos y amigos llenaron su bandeja de mensaje con comentarios como "se ven unos dedos en el video". A lo que Jimena terminó de añadir “Tienen razón, veo unos dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás”.

https://twitter.com/chelotdf/status/1639678341358792705 Jimena Baron grabó reacciona ante una presencia. Al revisar la grabación de la cámara de seguridad se aprecia lo que aparentemente es un fantasma o espectro. Información del canal de noticias de C5N de Buenos Aires. Captura de vídeo de las historias de su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/awtaE7rVzr — Marcelo Tesari (@chelotdf) March 25, 2023

Luego de la aterradora experiencia, a la modelo no le quedó de otra que irse a dormir, limpió la casa y pidió protección para acostarse tranquila.

No obstante a la mañana siguiente, sus seguidores estaban curioso de si le ocurrió otro hecho paranormal a lo largo de la noche. A lo que Barón respondió en sus historias que no durmió bien.

“Son esas cosas que si no te pasan no lo terminas de creer y si te pasan no te queda otra que creer y tratar de no tener miedo. La noche me cuesta porque siempre fui miedosa de estas cosas. Espero que pase el susto y ya", dijo la modelo.

A lo que agregó que durante la noche notó comportamientos inusuales de su gato Torino.