 El panameño Kandall lanza "Lágrimas de ron"

Lágrimas de Ron es una composición original de Kandall, parte de su disco

SOY KANDALL que se estrena este 2023, este tema fue producido por Maul On The Mix, en una colaboración con el sello Costarricense We Could Be Music, donde la creatividad y talento de un artista panameño, busca con un ritmo pegajoso y bailable, aliviar las penas de amor de todos sus oyentes.

Esta canción está disponible en todas las plataformas digitales oficiales de Kandall, y el video será lanzado en mayo desde la cuenta de Youtube Soykandall.