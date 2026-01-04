EN VIVO

EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 4 de enero de 2026

Lotería Nacional
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 4 de enero de 2026.

Por Ana Canto

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 4 de enero de 2026.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 4 de enero de 2026

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 1, 4, 6 y 0.

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical extraordinario del 4 de enero de 2026, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo.

¿A qué hora inicia el sorteo del 4 de enero de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 4 de enero de 2026.

