Panamá Entretenimiento -  26 de octubre de 2025 - 12:48

Incidente en concierto de Omar Courtz deja varios heridos en el Centro de Convenciones Amador

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) detalló que varias personas empujaron el acceso al Figali durante el concierto del artista Omar Courtz.

Incidente en concierto de Omar Courtz deja varios heridos en Panamá.

SINAPROC
Ana Canto
Por Ana Canto

Al menos cinco personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras un incidente registrado durante la apertura de puertas para el concierto de Omar Courtz, la noche del sábado 25 de octubre, en el Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) detalló que varias personas empujaron el acceso, “lo que provocó la rotura de una puerta de vidrio y dejó a varios heridos”.

