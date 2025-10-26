Incidente en concierto de Omar Courtz deja varios heridos en el Centro de Convenciones Amador

Al menos cinco personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras un incidente registrado durante la apertura de puertas para el concierto de Omar Courtz, la noche del sábado 25 de octubre, en el Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali.
