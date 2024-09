Jay Wheeler transforma su vida y abraza la fe cristiana tras el accidente

“Ninguna puerta se abría y estábamos desesperados. Yo dije, 'Dios mío.' De repente, apareció un señor vestido de blanco y nos ayudó. Abrió la puerta y justo detrás había una enfermera. Salí y empecé a notar todo lo que había ignorado. Comencé a llorar y sentí que Dios tocó mi corazón”, comentó el cantante.

Durante el relato, Jay Wheeler rompe en llanto y, con lágrimas en los ojos, manifiesta que no quiere que la gente piense que se está aprovechando del momento para tomar esta decisión.

“Hay gente que piensa que, al entregarse al Señor, uno tiene que ser perfecto y predicar la palabra. Y no, eso lo hace Dios. Yo me conozco y conozco mi corazón. Sé que Él me transformará con el tiempo. Lo que ustedes van a ver de mí es una persona imperfecta”, agregó el artista.

Jay Wheeler reflexiona sobre el suceso

Este accidente llevó a Jay Wheeler a reflexionar sobre la importancia de valorar los momentos y mantener la fe en las dificultades, ya que sintió que Dios lo protegió durante el suceso.

“Esa foto que ustedes ven no es una exageración, no está editada, es algo en serio. Dios nos protegió a los cuatro que estábamos en ese carro; no tenemos ni un rasguño ni un dolor de cabeza. Es imposible que me digas que eso no fue Dios”, puntualizó el artista.