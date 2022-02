Krysthelle Barretto agradece el apoyo durante su participación en el Miss Mundo 2021

"Una de las cosas más bellas de participar en un concurso de belleza es ver el amor de tantas personas que quieren verte triunfar, que sueñan contigo y que te apoyan con el corazón Gracias INFINITAS a mi familia, mi novio, amigos, patrocinadores y todos los que me acompañaron en esta travesía! Agradecida a todas las páginas de misses que compartieron conmigo y me apoyaron con cariño. A todos aquellos que me escribían para darme palabras de aliento. Y sobre todo agradecida con Dios por permitirme vivir este sueño. Representar a mi país con tanta pasión, ver nacer y crecer a mi Fundación @comarcasparaelmundo es mi mayor orgullo. Deja que tus sueños sean tus alas. Con amor, Krysthelle Barretto, Miss Mundo Panamá 2021".