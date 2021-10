La reacción de "Miran" al escuchar su voz doblada al español

La gran aceptación que ha tenido su trabajo en esta historia no hubiera sido posible sin el talento de un chileno, Darwinn Le Roy, que prestó su voz cada noche al galán turco. "Sin duda es uno de los trabajos más difíciles que he tenido hasta ahora", reconocía el actor de de doblaje en una reciente entrevista con People en Español en la que compartía su experiencia de trabajo en esta historia. "Fue un tremendo desgaste físico, vocal y emocional. Pero fue un hermoso desafío que logramos llevar a cabo con mucho profesionalismo, junto a un gran en equipo y con mucho amor. Es el trabajo más exigente que he hecho hasta ahora. Para mí, marca un antes y un después en mi carrera como actor de doblaje. Una anécdota que recuerdo fue que una vez luego de grabar una larga escena de gritos, en exterior y bajo la lluvia, tuve que pedir un par de días libres porque me resentí un poco".