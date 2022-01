Makano y Flex, grandes exponentes del "Romantic Style", compartirán show en Perú

Además Makano, durante su instancia en Perú, participó del tema "Vaso lleno" de Erick Elera, cantante y actor peruano. La canción fusiona elementos del género urbano y la cumbia.

Por su parte Flex, esta pendiente a lanzar temas nuevos, y para ello trabaja junto a Sensei Music y The King of the beat; además, ya tiene programas algunas fechas para su tour "Nigga Tour 2022".

Las fechas oficiales:

Perú

Enero 21 - Ayacucho.

Enero 22 - Huaral.

Enero 28 - Arequipa.

Enero 29 - Huancayo.

Enero 30 - Lima.

México

Febrero 12 - San Juan de Zitraltepec.

El Salvador

Febrero 19 - San Miguel.

Colombia

Marzo 5 - Bogotá.

WhatsApp Image 2022-01-23 at 7.45.51 PM (1).jpeg

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCZF7clCooF0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by (@makano507)