Pelenchin Caballero, ex boxeador profesional panameño.

Se sabe qué este sábado 17 de septiembre, se dará la esperada pelea de Canelo Álvarez Vs Gennady Golovkin III, ¡Y hablando de boxeadores! Entérate de todo sobre el ex boxeador internacional, que nos regaló varias victorias en el ring... este es el ¿ qué es de la vida de Pelenchin Caballero? te comunicamos todos los detalles de la vida del panameño en la actualidad.

Pelenchin, logra ganar el título vacante de la NABA, derrotando a Giovanni Andrade. La pelea se realizó en el estado de la Florida, y está fue la primera pelea para Caballero, fuera de Panamá. En su próxima pelea, de regreso en Panamá, perdió por decisión unánime contra Ricardo Córdoba el 25 de mayo de 2004. Caballero peleó con el entonces invicto Campeón Mundial Daniel Ponce de León en Hollywood, Estado de California en donde "el colonense" ganó el combate por decisión unánime.

Pelenchin, peleó contra el campeón mundial supergallo AMB Somsak Sithchatchawal, en Tailandia en donde ganó el título absoluto AMB. Pelenchin Caballero, ganó por nocaut técnico derribando tres veces, en el tercer asalto a Sithchatchawal.

El retiro del boxeador fue en el año 2014 con un récord de 43 combates, con 37 victorias (24 nocauts) y 6 derrotas. Para el año 2016, es privado de libertad y culminó su condena en el mes de abril del 2021.

Pelenchin Caballero: En la actualidad

Este es el ¿qué es de la vida de Pelenchin Caballero? Ex campeón unificado de la AMB y FIB Súpergallo.

El ex boxeador ha sido el vivo ejemplo de "querer es poder", luego de estar en esa lamentable situación, El Pelenchin Caballero actual, comparte la mayoría del tiempo con su familia y disfruta de viajar a sus lugares favoritos. También ha visitado en Estados Unidos, personas que estuvieron apoyándolo en su carrera como boxeador y les agradece el cariño que le brindan.

El 8 de septiembre de este año la madre de Pelenchin, cumplió un mes de fallecida y el ex boxeador publico una fotografía acompañado de ella, en donde mencionó "me haces mucha falta, pero se que me cuidarás desde donde estés".