¿Rihanna embarazada? Reacciones tras el halftime show del Super Bowl

Trascurridos los dos primeros cuartos del partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium, en Arizona, llegaba el momento más ansiado de la noche. Sobre plataformas flotantes, Rihanna hacía su aparición e interpretando Bitch Better Have My Money.

Memes y reacciones del show de Rihanna en el Super Bowl

Y justo allí, Rihanna dejaba a todos sorprendidos al mostrar su panza. Los tiros de cámara se ajustaron para capturar el momento en que acaricia su barriga de embarazada.

Entre éxito y éxito, transcurrieron los 13 minutos previstos para su presentación en el Super Bowl 2023. Ella sola con la única compañía del grupo de baile.

Canciones como Only Girl, We Found found love, Rude boy, Work, Pour it up y otras más formaron parte del repertorio escogido por Rihanna.

En redes sociales, las reacciones no faltaron. Rihanna se convirtió rápidamente en tendencia global. Algunos cibernautas quedaron fascinados con su show, otros no tanto.

Embarazo de Rihanna es confirmado

Tras la presentación de Rihanna, medios estadounidenses confirmaron la noticia. Un representante de la cantante aseguró que Rihanna está a la espera de su segundo bebé. Tanto People como The Hollywood Reporter confirmaron la información tras la presentación del show de medio tiempo en el State Farm Stadium en Arizona.

En mayo de 2022, Rihanna dio a luz a su primer hijo junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.

https://twitter.com/JuanPAtarI/status/1624952297196343297 ¿Que nos entregó #Rihanna en el #HalftimeShow ?

Un escenario de plataformas de locura

Visualizers y juegos de cámara chingones

Set list… el qué quiso ya que dejó afuera grandes éxitos

Ningún featuring (She can buy herself flowers)

Anunció de que anda en barandales pic.twitter.com/dyRZK6JLnv — El Malamén (@JuanPAtarI) February 13, 2023

https://twitter.com/ShellOchoa/status/1624952298349658113 Fue un show normal, supongo que por eso ella dijo en una entrevista que le parecía irónico que justo en estos tiempos le ofrecieron ese show, de a bolas la mujer estaba saliendo de un embarazo y de una preñandose otra vez, parece venezolana mi Rihanna María — Shell (@ShellOchoa) February 13, 2023