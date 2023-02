Super Bowl 2023: Rihanna deslumbra con su esperado halftime show

Desde los aires del State Farm Stadium hacía su aparición la cantante barbadense Rihanna con su primera canción para abrir el halftime show del Super Bowl 2023, Bitch Better Have My Money.

Poco a poco fue bajando hasta una plataforma horizontal que estaba sobre el terreno de juego al ritmo de Where have you Been. Desde allí comenzó el recorrido musical de Rihanna con canciones como: Only Girl, We Found found love, Rude boy, Work, Pour it up y otras más.

Y así fue avanzando hasta llegar a Umbrella, una de las más esperadas. Luego volvió a subir a la plataforma para elevarse a lo más alto y cerrar con Diamonds.

Las sorpresas del show de medio tiempo del Super Bowl

Muchos esperaban que Rihanna contara con la colaboración de algún artista, sin embargo eso no sucedió. Estuvo sola de principio a fin solo acompañada por el grupo de bailarines.

Otro de los aspectos que sorprendió es que de alguna manera Rihanna aprovechó su primera aparición en los escenarios para anunciar su segundo embarazo. La cantante lució un overall abierto que dejaba ver su panza, que aprovechó para acariciar en varias ocasiones durante su presentación.

En mayo de 2022, Rihanna dio a luz a su primer hijo junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky.