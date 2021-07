Se incendia la "histórica" mansión de Beyoncé y Jay Z en Nueva Orleans

Aunque el cuerpo de bomberos de la villa ha conseguido finalmente controlar y extinguir las llamas y, por tanto, evitar daños mayores en el vecindario, el portal de noticias TMZ asegura que la mansión donde se originó el suceso y la más afectada, aunque no han trascendido demasiados detalles aún, pertenece al matrimonio formado por Beyoncé y Jay Z : se trata de una propiedad valorada en dos millones y medio de dólares.



Fuentes consultadas por el medio señalan que se necesitaron 22 bomberos para sofocar el fuego y devolver relativamente la normalidad al exclusivo barrio de Garden District, cuyos vecinos tendrán que empezar a gestionar ahora las necesarias reformas y demás trámites administrativos para recuperar el esplendor de sus propiedades. Por otro lado, las autoridades locales apuntan a que el incendio podría haber sido intencionado.



"Si los bomberos hubieran llegado un poco más tarde, el resultado podría haber sido mucho peor. Se trata de una casa histórica", ha revelado un informante, por otro lado, al diario The New York Post sobre el inmueble que poseen los músicos, pero en el que no residen habitualmente.

FUENTE: RSS