Música Entretenimiento -  15 de octubre de 2026 - 16:03

Sech propone concierto benéfico para damnificados del terremoto en Panamá y convoca a Boza

Sech anunció que planea organizar un concierto masivo para ayudar a los damnificados del terremoto en Panamá. Boza respondió a su convocatoria.

Sech propone concierto benéfico para damnificados del terremoto en Panamá

Sech propone concierto benéfico para damnificados del terremoto en Panamá

@sechmusic @bozamusic
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El cantante panameño de música urbana Sech anunció su intención de organizar un concierto benéfico para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7.5, registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. A través de una historia de Instagram, el artista convocó a otros músicos a sumarse a la iniciativa.

Sech invita a Boza a participar en concierto para damnificados

"Ok, es hora de hacer un concierto para ayudar, algo masivo", escribió Sech en su historia de Instagram, en la que invitó directamente a su colega Boza.

El también cantante panameño respondió a la publicación con la expresión "de cara beby", mostrando una reacción favorable a la propuesta.

Sech explicó que ya mantiene conversaciones con otros artistas nacionales e internacionales para impulsar la iniciativa solidaria.

"¿Quién se suma?", preguntó el intérprete, al extender la convocatoria a otros exponentes de la música. "¿Quién se suma?", preguntó el intérprete, al extender la convocatoria a otros exponentes de la música.

¿Cuándo y dónde será el concierto benéfico de Sech?

Por el momento, Sech no ha anunciado una fecha, lugar ni detalles sobre la venta de boletos para el posible concierto.

Además de convocar a artistas, el cantante hizo un llamado a empresas y proveedores de estructuras y equipos de sonido para que colaboren con la organización del evento.

La propuesta surge tras el terremoto del 9 de octubre, que ocasionó daños en viviendas, carreteras, edificios públicos e iglesias en distintas regiones del país.

Mientras continúan las labores de atención y recuperación de las comunidades afectadas, la iniciativa de Sech busca reunir apoyo para las familias damnificadas.

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