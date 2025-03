Sheynnis Palacios revela su próximo paso profesional: "¿Y ahora qué?"

"La pregunta que muchos se están haciendo será respondida este 19 de marzo del 2025; no solo es la interrogante, es el punto de partida para un nuevo triunfo", expresó Palacios en su publicación de Instagram.

Durante su visita a Panamá en agosto, la nicaragüense reveló sus planes futuros, destacando su sueño de escribir un libro autobiográfico en el que narrará su experiencia con la ansiedad y cómo ha logrado superar este reto personal.

Con el anuncio de este nuevo proyecto en su vida, queda claro que Sheynnis está decidida a cumplir sus sueños y metas profesionales, enfocándose en continuar su crecimiento personal y profesional.

Estoy tan emocionada de compartir con ustedes este 19 de marzo en MIAMI; mi primera conferencia ¿Y ahora qué?

Los boletos del evento tienen un costo entre $57 hasta $163 con la oportunidad de conocer a la nicaragüense.

