Verano Canal 2024: Fechas, artistas, entrada, todo lo que debes saber

¿Cómo llegar al Verano Canal?

Para llegar al lugar puede ser en carro, la ACP ha dispuesto tres áreas para estacionamientos, entre ellos Edificio de la Administración, detrás del edificio 710 y en el área del Paseo del Prado.

También desde la Terminal de Albrook se puede llegar en metrobus al Edificio de la Administración. Desde allí sale la ruta S850 que pasa por el Teatro Balboa, desde allí son 15 minutos aproximadamente caminando hasta la tarima. También está la opción de la ruta S510, que tiene parada en la sede la Policía Nacional y desde allí caminar hasta el Edificio de la Administración.

En relación a las mascotas, el único día que NO se permitirán será el Sábado 27 de enero, esto debido a los altos decibeles que habrá producto del espectáculo musical.

Agenda del Verano Canal 2024

A continuación repasa la cartelera de eventos que presenta el Verano Canal 2024, que va del 26 de enero al 4 de febrero en las escalinatas del Edificio de la Administración de la ACP. La agenda ofrece espectáculos y horarios distintos por día, así que separa las fechas que más te gusten.

Viernes 26 de enero - Concierto Unidos por la Cultura

Para arrancar con el Verano Canal se realizará el Concierto Unidos por la Cultura, desde las 6pm. Participará el Conjunto de Danzas Folclóricas de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, Grupo Coraza, Orquesta Folclórica Los Juglares, Conjunto Típico del Canal de Panamá.

También estará el Grupo Matices, Orquesta de Cámara y la Orquesta Filarmónica Néstor Castillo Restrepo, que estará interpretando bandas sonoras por Orquesta de Cámara (Games of thrones, Pirates of the caribbean, Star Wars, Harry Potter, La tempestad.

Sábado 27 de enero - Pinta con Olga Sinclair

Desde las 7am en el Paseo el Prado, se realizará el taller para niños Pinta con Olga Sinclair, que este año busca rendir homenaje al maestro Fernando Botero. La meta para este 2024 es la participación de 5 mil niños y jóvenes.

Para participar del taller con Olga Sinclair es necesario inscribirse en el siguiente link FundacionOlgaSinclair Solo debes completar el formulario y listo, no es necesario esperar confirmación.

Puedes llevar botella de agua, petate, gorra, además del bloqueador solar y el repelente. El taller inicia a las 8am.

Sábado 27 de enero - Concierto Samy y Sandra Sandoval

El plato fuerte del Verano Canal será este sábado, la actividad iniciará desde las 2pm. Entre los artistas que se presentarán en tarima están: Joey Montana, Aldo Ranks, La Kshamba, Comando Tiburón y Real Phantom. Además, Némula, Dj Leo Pérez y Llevarte a Marte.

La celebración de los 40 años de carrera artística de Samy y Sandra Sandoval será el gran cierre de este día cargado de música. Los Patrones de la Cumbia presentarán su concierto Evolución 3.

Domingo 28 de enero - Luna llena de tambores

Una noche cargada de buena vibra con Luna llena de tambores. La actividad empezará desde las 4pm con el mercadito y la feria familiar. Desde las 6pm. arrancan los tambores.

La Orquesta Filarmónica y el instructor de baile Héctor Manuel Carrasquilla serán los invitados especiales para añadirle más sabor a esta noche mágica.

Del 1 al 4 de febrero - Musicalion en el Verano Canal

Así es para este año, Musicalion se suma a la cartelera del Verano Canal 2024. Desde el 1 al 4 de febrero serán cuatro noches llenas de talento, música y teatro.

Jueves 1 - Rabanes El Musical.

Viernes 2 - Entre Dos Océanos - Concierto de Bandas Sonoras.

Sábado 3- Sonido Local - El espacio que resalta el Talento Local.

Domingo 4 - Rock & Pop Sinfónico - un concierto para toda la familia. Con los éxitos que todos cantarán.