Acodeco brinda recomendaciones al comprar vehículos usados

Raúl Lindo, jefe de la Sección de Vehículos a Motor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), recomienda a los ciudadanos que al momento de realizar la compra de vehículos usados lo hagan a través de agentes autorizados y no entre particulares, debido a que en este último caso la entidad no puede intervenir de llegar a tener problemas con el auto.