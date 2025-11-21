Panamá Entrevistas -

Acodeco se refiere a la propuesta de redondeo de precios y brinda recomendaciones a quienes planeen ir al Mundial

Saúl Jaramillo, director de Protección al Consumidor de la Acodeco, se refirió a la propuesta de redondeo de precios elaborada por el Banco Nacional de Panamá, tras la decisión de Estados Unidos de no acuñar más centavos, debido a su alto costo de producción. También brindó recomendaciones para quienes estén pensando en viajar al Mundial 2026.