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Administradora de la ATP habla sobre llegada de visitantes y el seguro para turistas

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, destacó que un total de 999,934 de visitantes llegaron a Panamá en el primer trimestre del 2026, lo cual representa un crecimiento del 17.3% en comparación con el año anterior, y se traduce en 2,000 millones de dólares en gasto turístico. También hizo referencia a la implementación del seguro para turistas.