Asesor de la Asociación de Municipios explica procedimiento para solicitar fondos al gobierno central

Narciso Machuca, asesor legal de la Asociación de Municipios de Panamá, aseguró que las transferencias de dineros a municipios “se están dando al margen de la ley”, y explicó el procedimiento para la solicitud de apoyo al gobierno central establecido en la Ley 106. También mencionó que un 70% de las autoridades locales son nuevas y desconocen el procedimiento.