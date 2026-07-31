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Balbina Herrera destaca capacitación a líderes y envía mensaje a quienes salen del partido

Balbina Herrera, secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), destacó el trabajo de capacitación que se realiza a lo interno y la importancia de tener claros los conceptos, abriendo el camino a los jóvenes y nuevos líderes, apuntando a una renovación. Señaló que se debe entender que el PRD es una casa grande con criterios encontrados, y es importante también estar en los momentos críticos y mantener la perseverancia.