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Balbina Herrera habla sobre Directorio Nacional del PRD y juramentación de Cortizo y Carrizo en el Parlacen

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, dio a conocer que el Comité Ejecutivo Nacional aprobó la celebración de un Directorio Nacional a inicio de enero del próximo año. También hizo referencia a la carta enviada por el Comité Ejecutivo Nacional al Parlamento Centroamericano pidiendo que se cumpla con la juramentación del expresidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y del exvicepresidente, José Gabriel Carrizo, como diputados de ese organismo.