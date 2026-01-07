Panamá Entrevistas -

Diputados del PRD son responsables de su dinámica diaria, afirma Balbina Herrera

La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (CSS), Balbina Herrera, reaccionó a la posición que han adoptado los diputados de su colectivo en los últimos meses, y señaló que son responsables de su dinámica diaria. Por otro lado, señaló que Panamá no puede quedarse callado frente a la situación de Venezuela, y oipnó que no debe perderse de vista la doctrina de Estados Unidos sobre Latinoamérica.