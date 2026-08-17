Bancada de Vamos desarrollará foro con investigadores este jueves 20 de agosto

El diputado de Vamos, Miguel Campos, compartió la invitación a un foro este jueves 20 de agosto, que se desarrollará en conjunto con el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), para abordar los temas que más aquejan a la población, salud, educación y agua, y ayudar a construir políticas públicas que puedan ser presentadas a través de la Asamblea Nacional.