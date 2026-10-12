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Bomberos inspeccionan sistemas eléctricos y de gas, la hermeticidad es esponsabilidad de los PH

El capitán del Cuerpo de Bomberos, Ángel Delgado, dijo que unidades de la entidad continúan realizando inspecciones a sistemas eléctricos y de gas en edificios tras el sismo, pero aclaró que la prueba de hermeticidad corresponde a la administración de los PH. También explicó que las empresas que cuentan con ingenieros civiles pueden realizar la evaluación de sus estructuras.